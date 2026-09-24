Masa Sulit Berlalu, 4 Zodiak Ini Diprediksi Punya Peluang Finansial Baru

JawaPos.com - Dalam astrologi, pergerakan planet kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan kondisi finansial. Karena itu, sejumlah ramalan menyebut ada zodiak tertentu yang diperkirakan akan memasuki periode dengan lebih banyak peluang.

Periode tersebut digambarkan sebagai momentum ketika usaha yang selama ini dilakukan mulai membuahkan hasil. Beberapa orang bahkan disebut berpotensi memperoleh tambahan penghasilan, peluang bisnis, atau perkembangan karier yang tidak diduga sebelumnya.

Ramalan seperti ini tentu merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari SunSigns, berikut empat zodiak yang disebut berpotensi mendapatkan peluang finansial dan menikmati kondisi yang lebih makmur.

1. Leo Leo disebut memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang datang secara tidak terduga. Karakter percaya diri dan kemampuan mereka dalam menarik perhatian dipercaya dapat membantu membuka berbagai pintu baru.

Peluang tersebut bisa muncul melalui proyek kreatif, pertemuan dengan orang baru, atau kesempatan kerja yang sebelumnya tidak direncanakan.

Bagi Leo yang selama ini mengembangkan usaha atau menekuni investasi, periode ini dalam ramalan astrologi disebut dapat membawa hasil yang menggembirakan. Namun, keputusan finansial tetap perlu didasarkan pada pertimbangan yang matang.

2. Scorpio Scorpio dikenal sebagai pribadi yang penuh perhitungan ketika mengambil keputusan. Mereka cenderung tidak terburu-buru dan lebih suka mengamati keadaan sebelum menentukan langkah.

Karakter tersebut dalam astrologi dikaitkan dengan kemampuan menemukan kesempatan finansial yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Jika sebelumnya Scorpio telah mengambil langkah terkait investasi atau menyusun strategi keuangan, hasilnya disebut berpotensi mulai terlihat.