Rezeki Tak Pernah Putus! 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Hidup Penuh Keberlimpahan

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perpaduan antara hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang.

Primbon Jawa mengenal berbagai tafsir mengenai weton. Salah satunya adalah kepercayaan tentang sejumlah weton yang dianggap mempunyai karakter dan jalan kehidupan yang dekat dengan kecukupan. Namun, penafsiran tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa disebut memiliki kehidupan yang cenderung berkecukupan dan dipenuhi keberlimpahan. Berikut gambaran masing-masing weton berdasarkan tradisi tersebut.

1. Minggu Paing Minggu Paing memiliki jumlah neptu 14, berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Paing sebesar 9.

Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan mempunyai daya tarik serta karisma yang kuat. Mereka relatif mudah memperoleh simpati dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Karisma yang menonjol juga dianggap dapat memunculkan tantangan berupa rasa iri atau konflik dengan orang lain.

Meski begitu, nama baik dan kemampuan berkomunikasi disebut menjadi salah satu kekuatan yang dapat membuka berbagai kesempatan. Rezeki pun dipercaya dapat hadir melalui relasi, kepercayaan, maupun pengaruh yang dibangun secara bertahap.

2. Selasa Pon Selasa Pon mempunyai neptu 10, hasil perpaduan nilai Selasa 3 dan Pon 7.

Weton ini dalam penafsiran tradisional sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka cenderung percaya diri, berani mengambil keputusan, serta mempunyai inisiatif dalam menghadapi berbagai keadaan.