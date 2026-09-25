Rezekinya Mengalir Deras, 7 Weton Ini Konon Punya Jalan Hidup Penuh Kekayaan

seseorang yang gandeng setiap kekayaan./Freepik/romeo22
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Selain digunakan sebagai penanda kelahiran, weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga urusan rezeki.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki peruntungan yang berkaitan dengan kelimpahan harta. Pemiliknya diyakini mempunyai berbagai jalan untuk memperoleh rezeki sehingga kehidupannya dapat berkembang dari waktu ke waktu.
Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai aura kekayaan kuat. Berikut gambaran masing-masing weton berdasarkan kepercayaan tersebut.
Minggu Legi dipercaya sebagai salah satu weton yang memiliki peruntungan baik dalam urusan rezeki. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai peluang untuk memperoleh kehidupan yang berkecukupan sejak usia relatif muda.
Rezekinya disebut dapat muncul melalui usaha yang dijalankan sendiri maupun berbagai kesempatan yang datang secara tidak terduga. Ketekunan dalam memanfaatkan peluang menjadi salah satu hal yang membuat perjalanan finansial mereka dipercaya terus berkembang.
Menurut kepercayaan primbon, Selasa Kliwon memiliki hubungan dengan keberuntungan yang berasal dari lingkungan keluarga maupun warisan leluhur.
Pemilik weton ini dipercaya dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan aset atau usaha keluarga. Jika dikelola dengan baik, peninggalan tersebut diyakini bisa berkembang menjadi sumber kekayaan yang semakin besar.
Jumat Pon disebut mempunyai daya tarik yang membuat pemiliknya mudah membangun hubungan dengan orang lain. Dalam urusan rezeki, peluang finansial mereka dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalur.
Kesempatan bisnis, investasi, maupun tawaran yang datang secara tiba-tiba kerap dikaitkan dengan weton ini. Karena itu, pemilik Jumat Pon dipercaya memiliki peluang untuk mengubah kesempatan sederhana menjadi sesuatu yang bernilai.
Orang yang lahir pada Rabu Wage digambarkan mempunyai kemampuan dalam membangun relasi dan membaca kesempatan. Jaringan pertemanan maupun hubungan profesional dianggap dapat menjadi salah satu pintu masuk rezeki.
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Jawa Pos
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