Punya Jalan Rezeki Tak Terduga, 6 Weton Ini Disebut Istimewa dalam Primbon Jawa

seseorang yang takkan sempat miskin./Freepik/Upick
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan lima pasaran Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. Perhitungan tersebut secara tradisional kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan kehidupan seseorang.
Selain karakter, weton juga sering dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki, jodoh, pekerjaan, dan keberuntungan. Namun, pandangan mengenai pengaruh weton tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya mempunyai peruntungan kuat dan menjadi simbol kemudahan dalam memperoleh rezeki.
Berikut enam weton yang disebut memiliki keberuntungan dan peluang rezeki yang cukup besar menurut kepercayaan tersebut.
Minggu Legi dipercaya mempunyai aura positif yang membuat pemiliknya mudah mendapatkan simpati dari orang lain. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang menyenangkan sehingga tidak jarang memperoleh bantuan atau peluang dari lingkungan sekitar.
Dalam penafsiran primbon, rezeki Minggu Legi juga disebut dapat hadir melalui berbagai sumber. Ketika menghadapi persoalan, mereka dipercaya selalu menemukan jalan keluar atau bantuan pada saat yang tepat.
Pemilik weton Selasa Kliwon dalam tradisi primbon sering digambarkan sebagai sosok pekerja keras dengan daya juang tinggi. Selain mengandalkan usaha sendiri, mereka dipercaya kerap memperoleh pertolongan atau kesempatan yang datang secara tidak terduga.
Weton ini juga dikaitkan dengan peluang mencapai keberhasilan. Bentuknya bisa berupa perkembangan usaha, kesempatan pekerjaan, proyek baru, atau keuntungan lain yang muncul setelah melewati berbagai proses.
Jumat Pahing menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Perpaduan hari Jumat dan pasaran Pahing dalam penafsiran tradisional dianggap memiliki energi yang kuat.
Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai peluang besar untuk berkembang dalam pekerjaan maupun usaha. Ketekunan dan kemampuan membangun kepercayaan juga disebut dapat membuka lebih banyak kesempatan dalam urusan finansial.
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