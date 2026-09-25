Setelah September, 7 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Dapat Rezeki Besar dan Banjir Uang

Ilustrasi Weton Banjir Uang (freepik)
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Dalam ramalan yang beredar, terdapat tujuh weton yang dipercaya berpotensi mengalami perubahan positif dalam urusan keuangan setelah September.
Beberapa di antaranya bahkan disebut berpeluang mengalami peningkatan rezeki atau memperoleh uang dari kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan.
Rezeki tetap berkaitan dengan berbagai faktor dalam kehidupan, termasuk usaha, pekerjaan, kesempatan, kemampuan mengelola keuangan, serta keputusan yang diambil seseorang.
Berikut 6 weton yang dipercaya banjir uang menurut primbon jawa dihimpun dari kanal YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (25/09).
1. Senin Pon
Senin Pon menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki besar setelah September.
Dalam perhitungan weton Jawa, Senin memiliki nilai neptu 4, sedangkan Pon memiliki nilai 7. Dengan demikian, jumlah neptu Senin Pon adalah 11.
Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang tenang dan cenderung mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.
Senin Pon juga dipercaya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.
Sikap suka membantu membuat pemilik weton ini sering dianggap mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan, kepercayaan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun hubungan yang lebih luas dan membuka kesempatan baru.
Menurut ramalan Primbon Jawa, setelah September Senin Pon dipercaya berpeluang mengalami peningkatan dalam urusan rezeki.
Peluang tersebut dapat dikaitkan dengan pekerjaan, usaha, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya belum diperhitungkan.
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Jawa Pos
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