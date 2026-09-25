Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Jumat, 25 September 2026 | 22.55 WIB

Setelah September, 7 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Dapat Rezeki Besar dan Banjir Uang

Ilustrasi Weton Banjir Uang (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Banjir Uang (freepik)

Dalam ramalan yang beredar, terdapat tujuh weton yang dipercaya berpotensi mengalami perubahan positif dalam urusan keuangan setelah September.

Beberapa di antaranya bahkan disebut berpeluang mengalami peningkatan rezeki atau memperoleh uang dari kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan.

Rezeki tetap berkaitan dengan berbagai faktor dalam kehidupan, termasuk usaha, pekerjaan, kesempatan, kemampuan mengelola keuangan, serta keputusan yang diambil seseorang.

Berikut 6 weton yang dipercaya banjir uang menurut primbon jawa dihimpun dari kanal YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (25/09).

1. Senin Pon

Senin Pon menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki besar setelah September.

Dalam perhitungan weton Jawa, Senin memiliki nilai neptu 4, sedangkan Pon memiliki nilai 7. Dengan demikian, jumlah neptu Senin Pon adalah 11.

Dalam gambaran Primbon Jawa, pemilik weton ini sering dikaitkan dengan pribadi yang tenang dan cenderung mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Senin Pon juga dipercaya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya.

Sikap suka membantu membuat pemilik weton ini sering dianggap mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan, kepercayaan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun hubungan yang lebih luas dan membuka kesempatan baru.

Menurut ramalan Primbon Jawa, setelah September Senin Pon dipercaya berpeluang mengalami peningkatan dalam urusan rezeki.

Peluang tersebut dapat dikaitkan dengan pekerjaan, usaha, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya belum diperhitungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 12 Weton Ini Disebut Bakal Beruntung di Akhir September - Image
Zodiak

Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 12 Weton Ini Disebut Bakal Beruntung di Akhir September

Jumat, 25 September 2026 | 22.14 WIB

Ada Peluang Cuan dan Kesuksesan, 10 Weton Ini Diramal Beruntung di September - Image
Zodiak

Ada Peluang Cuan dan Kesuksesan, 10 Weton Ini Diramal Beruntung di September

Jumat, 25 September 2026 | 22.01 WIB

Pesta Rezeki Menanti, 9 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Hoki di September - Image
Zodiak

Pesta Rezeki Menanti, 9 Weton Ini Disebut Bakal Ketiban Hoki di September

Rabu, 23 September 2026 | 03.01 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore