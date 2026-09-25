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Jumat, 25 September 2026 | 21.21 WIB

3 Zodiak yang Rezekinya Melimpah di Akhir September 2026, Tabungan Kini Tak Lagi Bikin Pusing

Zodiak yang diramalkan rezekinya melimpah di akhir September 2026 saat tabungannya kini tak lagi bikin pusing. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan rezekinya melimpah di akhir September 2026 saat tabungannya kini tak lagi bikin pusing. (dok: pexels)

JawaPos.com - Akhir bulan tidak selalu penuh tekanan yang bisa membuat pikiran penuh dan terbebani.

Akhir bulan juga bisa menjadi waktu datangnya keberuntungan yang justru bisa mengubah jalannya hidup.

Beberapa orang pun jadi bisa menapaki jalan baru yang lebih mantap di waktu yang kerap dianggap kurang memihak.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan rezekinya melimpah di akhir September 2026 saat tabungannya kini tak lagi bikin pusing.

1. Zodiak Leo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak leo dikatakan akan memperoleh keberuntungan yang tidak biasa.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan memperoleh hoki yang akan membebaskan mereka dari keterpurukan ekonomi. 

Astrolog meyakini, pendapatan mereka bisa mengalami peningkatan berkat pemasukan yang lebih teratur.

Pekerjaan mereka akan lancar sehingga bisa mengubah situasi finansial jadi lebih baik lagi meninggalkan masa-masa penuh keterbatasan.

2. Zodiak Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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