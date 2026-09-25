5 Zodiak yang Diprediksi Lunas Utang September 2026, Ada Cancer hingga Aries dengan Rezeki Baru!

Ilustrasi Zodiak Lunas Utang (freepik)
Masing-masing mendapatkan kartu tarot berbeda yang memiliki simbol serta makna tersendiri dalam pembacaan mengenai kondisi keuangan dan peluang terbebas dari beban utang.
Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh pendapatan, pengeluaran, keputusan finansial, serta kemampuan seseorang dalam mengelola kewajibannya.
Inilah 5 zodiak yang terpilih untuk melunasi utangnya dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Jumat (25/09).
1. Cancer
Cancer menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan peluang melunasi utang pada September 2026.
Kartu King of Cups menggambarkan sosok yang penuh kepedulian, kasih sayang, serta memiliki keinginan untuk memberikan dukungan kepada orang lain.
Dalam konteks finansial, energi kartu ini dapat dikaitkan dengan hadirnya seseorang yang membantu ketika Cancer sedang menghadapi tekanan keuangan.
Sosok tersebut dapat berasal dari lingkungan terdekat, seperti pasangan, sahabat, orang tua, anak, atau seseorang yang memiliki hubungan emosional kuat dengan Cancer.
Bantuan yang datang tidak selalu harus berupa uang secara langsung, tetapi dapat berupa dukungan, kesempatan, informasi, atau solusi yang membantu meringankan beban finansial.
Dalam pembacaan ini, bantuan dari orang lain menjadi tema utama bagi Cancer.
September 2026 dapat menjadi momentum untuk lebih terbuka terhadap dukungan yang tersedia sekaligus mengatur kembali kewajiban finansial secara realistis agar peluang terbebas dari utang dapat benar-benar diwujudkan.
2. Taurus
Taurus menjadi zodiak kedua yang mendapatkan Six of Pentacles.
Kartu ini kerap dikaitkan dengan pemberian, bantuan, keseimbangan dalam keuangan, serta aliran sumber daya dari satu pihak kepada pihak lainnya.
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Jawa Pos
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