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Niko Sulpriyono
Jumat, 25 September 2026 | 22.32 WIB

13 Weton Calon Wong Sugih di Oktober 2026 Menurut Primbon Jawa, Rezeki Mengalir Tanpa Henti

Ilustrasi Calon Wong Sugih (freepik) - Image

Ilustrasi Calon Wong Sugih (freepik)

Peluang tersebut tidak selalu dimaknai sebagai datangnya uang secara tiba-tiba, tetapi juga dapat berupa pekerjaan baru, bertambahnya pelanggan, terbukanya kerja sama, hingga kesempatan yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi.

Istilah wong sugih dalam pembahasan ini tidak semata-mata berarti seseorang langsung menjadi kaya.

Sebutan tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran kehidupan yang semakin mapan apabila peluang yang datang dapat diimbangi dengan kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, doa, dan keputusan yang bijaksana.

Berikut 13 weton yang disebut dalam ramalan tersebut dihimpun dari kanal YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (25/09).

1. Senin Kliwon

Senin Kliwon memiliki jumlah neptu 12, terdiri atas nilai 4 dari Senin dan 8 dari Kliwon.

Dalam gambaran primbon Jawa, weton ini kerap dikaitkan dengan pribadi yang memiliki kemauan kuat, peka terhadap keadaan sekitar, serta cenderung mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Sifat pantang menyerah juga dipercaya menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Senin Kliwon disebut berada di bawah naungan Lakuning Banyu, yang secara simbolis menggambarkan sifat seperti air.

Air dapat mengalir, menyesuaikan keadaan, dan mencari jalan ketika menemukan hambatan.

Filosofi tersebut dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan dalam kehidupan.

Pada Oktober 2026, Senin Kliwon dipercaya memiliki peluang untuk menemukan jalan baru dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang lain.

Kesempatan tersebut dapat menjadi pintu bagi perkembangan ekonomi apabila dimanfaatkan secara tepat.

Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini pun disebut berpotensi mendekati kehidupan yang lebih mapan atau wong sugih, dengan catatan peluang tetap perlu dijemput melalui usaha nyata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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