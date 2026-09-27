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Aulia Rahmi
Minggu, 27 September 2026 | 23.33 WIB

4 Zodiak Ini Berada di Ambang Kelimpahan Akhir September 2026, Rezeki Makin Berkilau!

Ilustrasi Rezeki Makin Berkilau (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki Makin Berkilau (magnific)

Keempatnya mempunyai karakter berbeda, sehingga gambaran mengenai sumber rezekinya pun tidak seragam.

Ada yang dikaitkan dengan bisnis yang semakin dikenal, keberanian mengambil peluang, karya kreatif, hingga ide yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.

Menariknya, kelimpahan dalam pembacaan tarot tidak selalu dimaknai sebagai uang yang tiba-tiba masuk ke rekening.

Rezeki dapat hadir melalui kesempatan kerja, pelanggan baru, peningkatan penjualan, apresiasi terhadap karya, penghargaan, proyek, maupun hubungan profesional yang membuka pintu baru.

Perlu dipahami bahwa astrologi dan tarot merupakan bentuk ramalan atau interpretasi simbol yang bersifat hiburan dan refleksi.

Tidak ada kepastian bahwa seseorang akan menerima uang dalam jumlah tertentu hanya berdasarkan zodiaknya.

1. Taurus

Taurus digambarkan sebagai pribadi yang perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya.

Ia cenderung mengingat orang yang pernah membantunya ketika menghadapi kesulitan.

Karakter mandiri juga menjadi salah satu sisi yang menonjol karena Taurus digambarkan tidak mudah meminta bantuan kepada orang lain.

Namun, ketika seseorang benar-benar membutuhkan pertolongan, Taurus justru dapat menjadi sosok yang bersedia turun tangan.

Dalam pembacaan tarot, karakter tersebut dikaitkan dengan sifat setia, lembut, romantis, sekaligus memiliki pendirian kuat.

Taurus mungkin terlihat tenang, tetapi ketika sudah menetapkan keinginan, ia dapat mempertahankan keputusan tersebut dengan sangat kukuh.

Keteguhan inilah yang secara simbolis dapat menjadi kekuatan ketika menghadapi proses panjang dalam pekerjaan maupun bisnis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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