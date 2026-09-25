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Aulia Rahmi
Jumat, 25 September 2026 | 21.19 WIB

Setelah 25 September 2026, 4 Shio Ini Seolah Menemukan Celah Baru Saat Hidup Mulai Berubah Arah

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

Jumat, 25 September 2026, disebut sebagai Water Tiger Initiate Day dalam kalender astrologi Tionghoa.

Hari Initiate atau hari permulaan dipercaya menjadi momentum untuk mengambil langkah pertama, membuka peluang, dan memulai sesuatu yang sebelumnya masih berada dalam tahap pertimbangan.

Unsur Water juga kerap dikaitkan dengan intuisi, sehingga keputusan tidak selalu harus menunggu seluruh keadaan menjadi jelas.

Momentum tersebut berlangsung dalam periode Fire Rooster Month dan Fire Horse Year.

Dalam perspektif tradisional, perpaduan unsur dan shio ini dapat dimaknai sebagai dorongan untuk lebih berani membaca keadaan dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Bukan berarti segala sesuatu akan berubah secara otomatis, melainkan terdapat kesempatan bagi seseorang untuk mengubah cara merespons keadaan.

4 shio, yakni Macan, Babi, Ular, dan Monyet, dipercaya memiliki tema perubahan yang cukup kuat setelah 25 September 2026 diulas dari Yourtango.com.

Bagi sebagian orang, perubahan itu dapat terlihat melalui keputusan yang lebih berani.

Bagi yang lain, justru muncul dari hubungan yang kembali membaik atau rencana yang berubah secara tidak terduga. Berikut penjelasannya.

1. Shio Macan: Jawaban yang Dicari Mungkin Sudah Ada di Dalam Diri

Pemilik shio Macan mungkin selama ini merasa membutuhkan seseorang untuk memberikan kepastian sebelum mengambil tindakan.

Anda bisa saja mengetahui ada persoalan yang harus diselesaikan, tetapi masih menunggu orang lain bergerak lebih dahulu.

Setelah 25 September 2026, situasi tersebut dipercaya mulai berubah karena Anda terdorong untuk mengambil posisi sebagai orang yang menentukan langkah pertama.

Dalam konsep Water Tiger Initiate Day, keberanian untuk memulai menjadi salah satu tema utama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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