Ramalan Shio Jumat 25 September 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Ramalan lengkap 12 shio./
JawaPos.com – Bagi shio Tikus, hindari pengeluaran impulsif.
Sedangkan gangguan kecil mungkin menghambat pekerjaan shio Ular.
Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 25 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Hindari pengeluaran impulsif.
Sumber daya keuangan mungkin terbatas, jadi pengendalian diri adalah kunci, setidaknya untuk saat ini.
Sebuah peristiwa penting dalam keluarga mungkin membutuhkan perhatian Anda.
Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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