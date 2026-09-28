Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Senin, 28 September 2026 | 08.27 WIB

3 Shio yang akan Merasakan Balasan Manis di Akhir Tahun 2026, Kerja Keras Datangkan Banyak Rezeki

Shio yang diramalkan akan merasakan balasan manis di akhir tahun 2026 saat kerja keras datangkan banyak rezeki. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan akan merasakan balasan manis di akhir tahun 2026 saat kerja keras datangkan banyak rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Hidup yang dijalani memanglah tidak pernah mudah dan selalu punya tantangannya tersendiri.

Meski banyak orang ingin meraih sukses, tetapi tidak semua bisa memperoleh hal tersebut karena serangkaian hal yang mempengaruhi.

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri akan ada segelintir pihak yang bisa meraih banyak pencapaian dan menjalani masa-masa puncak.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan merasakan balasan manis di akhir tahun 2026 saat kerja keras datangkan banyak rezeki.

1. Shio Anjing 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio anjing dikatakan akan meraih hal indah di paruh kedua tahun kuda api ini.

Apa yang selama ini dicita-citakan diprediksi akan bisa segera tercapai atau diraih di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan membuka jalan sampai akhirnya kesuksesan itu bisa digenggam.

Selama mereka mau konsisten dan disiplin dengan apa yang dikerjakan, maka indahnya keberhasilan itu akan segera dirasakan sebentar lagi.

2. Shio Tikus 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Shio yang Bisa Jadi Penarik Rezeki, Akhir Tahun 2026 Uang Datang dari Banyak Tempat - Image
Zodiak

3 Shio yang Bisa Jadi Penarik Rezeki, Akhir Tahun 2026 Uang Datang dari Banyak Tempat

Senin, 28 September 2026 | 08.07 WIB

3 Zodiak yang Bakal Dapat Banyak Kejutan di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Terbuka di Banyak Tempat - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Dapat Banyak Kejutan di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Terbuka di Banyak Tempat

Senin, 28 September 2026 | 08.06 WIB

3 Shio yang Hokinya di Bulan September Bikin Akhir Tahun 2026 Penuh Limpahan Rezeki - Image
Zodiak

3 Shio yang Hokinya di Bulan September Bikin Akhir Tahun 2026 Penuh Limpahan Rezeki

Senin, 28 September 2026 | 08.02 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore