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Aulia Rahmi
Jumat, 25 September 2026 | 21.04 WIB

4 Zodiak Diprediksi Mendulang Rezeki dan Keberuntungan Mulai Jumat, 25 September 2026

Ilustrasi Mendulang Rezeki dan Keberuntungan (magnific) - Image

Ilustrasi Mendulang Rezeki dan Keberuntungan (magnific)

Pada periode ini, hubungan harmonis antara Merkurius dan Jupiter dikaitkan dengan kemampuan berpikir, berkomunikasi, melihat peluang, serta memperluas kemungkinan.

Kombinasi tersebut dipercaya dapat membuat seseorang lebih mudah menemukan gagasan yang berpotensi berkembang menjadi kesempatan baru.

Merkurius berkaitan dengan komunikasi, pemikiran, informasi, dan cara seseorang mengambil keputusan.

Sementara itu, Jupiter kerap diasosiasikan dengan pertumbuhan, optimisme, kelimpahan, serta perluasan pengalaman.

Ketika keduanya dianggap memberikan pengaruh yang selaras, peluang dapat terlihat lebih jelas, terutama bagi mereka yang mau mendengarkan, bertanya, berdiskusi, dan berani mengambil langkah berdasarkan pertimbangan yang matang.

Karena itu, rezeki dalam pembahasan astrologi kali ini tidak selalu berarti uang yang datang secara langsung.

Rezeki dapat hadir dalam bentuk ide yang menghasilkan peluang, pengeluaran yang berhasil dikendalikan, apresiasi di tempat kerja, hubungan yang membuka jalan baru, atau keberanian menyampaikan apa yang benar-benar diinginkan.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi merasakan momentum tersebut mulai Jumat, 25 September 2026?

Berikut 4 zodika yang diprediksi mendulang rezeki mulai hari ini diulas dari Yourtango.com.

1. Gemini

Gemini menjadi salah satu zodiak yang diprediksi menemukan peluang menarik melalui sebuah ide yang selama ini tersimpan dalam pikirannya.

Anda mungkin sudah lama mengerjakan proyek pribadi atau gagasan tertentu, tetapi belum yakin kapan waktu yang tepat untuk membicarakannya kepada orang lain.

Mulai Jumat, 25 September 2026, situasi tersebut berpotensi mengalami perubahan.

Sebuah percakapan dengan orang yang tepat dapat memberikan sudut pandang baru bagi Gemini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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