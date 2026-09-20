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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 21 September 2026 | 01.00 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 21 September 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi ramalan zodiak paling beruntung besok (Freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok, Senin 21 September 2026, kembali menarik perhatian karena setiap zodiak membawa energi berbeda ketika memasuki awal pekan. 

Ada yang mendapatkan dorongan kuat dalam urusan karier, ada yang berpeluang memperoleh perkembangan finansial, sementara beberapa zodiak lainnya justru lebih menonjol dalam kehidupan cinta dan kesehatan.

Awal pekan sering menjadi momentum untuk menentukan kembali prioritas. 

Setelah melewati akhir pekan, Senin dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, memperbaiki hubungan, sekaligus mengevaluasi keputusan yang berkaitan dengan uang dan masa depan.

Dalam ramalan zodiak Senin 21 September 2026 kali ini, posisi teratas tidak hanya ditentukan oleh satu aspek. 

Kombinasi cinta, keuangan, karier, kesehatan, serta nasihat utama yang diberikan kepada masing-masing zodiak menjadi pertimbangan dalam menyusun urutan editorial.

Dilansir dari Astro Talk, ramalan harian dibuat berdasarkan perhitungan astrologi Veda. 

Astro Talk menjelaskan bahwa Bulan berkaitan dengan emosi dan suasana hati, Matahari dengan vitalitas dan kepercayaan diri, Merkurius dengan komunikasi serta pengambilan keputusan, sedangkan Venus berkaitan dengan cinta, kenyamanan, dan hubungan. 

Mars dikaitkan dengan ambisi dan inisiatif, sementara Jupiter dan Saturnus berhubungan dengan pertumbuhan, peluang, disiplin, serta perkembangan jangka panjang.

Lantas, zodiak apa yang berada di posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin 21 September 2026? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Gemini

Gemini menempati posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin 21 September 2026. Ramalan Astro Talk menunjukkan kombinasi yang cukup kuat dengan cinta berada di angka 100 persen, sementara keuangan, karier, dan kesehatan masing-masing berada di 80 persen. Selain skor yang merata, Gemini juga mendapatkan pesan penting mengenai keberanian mengejar impian, memperbaiki pola hidup, dan menjaga sikap profesional.

Dalam kehidupan asmara, Gemini mungkin kembali teringat pada hubungan masa lalu. Kenangan indah dapat muncul dan membawa emosi tertentu, tetapi Astro Talk mengingatkan agar pengalaman positif tersebut tidak membuat Gemini melupakan alasan mengapa hubungan sebelumnya berakhir. Bagi yang sedang menjalani hubungan baru, pengalaman masa lalu sebaiknya dijadikan pelajaran, bukan sesuatu yang terus mengikat langkah.

Keuangan terlihat cukup positif, tetapi Gemini tidak disarankan hanya mengandalkan keberuntungan. Kerja keras dan pengalaman menjadi modal penting untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik. Jika sedang memiliki target keuangan, disiplin terhadap rencana akan jauh lebih bermanfaat daripada mencari hasil instan.

Di tempat kerja, perilaku baik dan kemauan bekerja sama dapat membantu Gemini bergerak maju. Rekan kerja mungkin memberikan dukungan yang selama ini dibutuhkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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