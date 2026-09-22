3 Shio Ini Diprediksi Banjir Hoki pada 21 sampai 27 September 2026

Ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki pekan terakhir di bulan September 2026 , energi astrologi Tiongkok membawa kabar baik bagi beberapa pemilik shio.

Berdasarkan analisis horoskop dari YourTango, periode 21 hingga 27 September 2026 di bawah naungan tahun Kuda Api dan bulan Ayam Api akan menjadi momen emas penuh keberuntungan bagi sejumlah shio.

Aliran energi kosmik pada pekan ini menawarkan peluang besar untuk menarik hal-hal positif, menyederhanakan urusan yang rumit, hingga memperluas jaringan sosial.

Berikut adalah tiga shio yang diprediksi paling beruntung dan mendapat dorongan rezeki terbesar menurut laporan astrologi internasional:

1. Shio Babi (Kelahiran 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Pekan ini menjadi waktu terbaik bagi Shio Babi untuk mengeksekusi rencana atau ide-ide besar yang selama ini tertunda. Menurut laporan YourTango , segala sumber daya dan bantuan yang Anda butuhkan akan tersedia dengan mudah, terutama di pertengahan pekan. [1]

Tips Hoki: Pekan ini sangat ideal untuk menandatangani kontrak atau membuat kesepakatan formal. Kerja sama dengan orang bershio Naga juga diprediksi akan membawa kesuksesan besar.

2. Shio Tikus (Kelahiran 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Keberuntungan Shio Tikus di akhir bulan ini berfokus pada efisiensi waktu dan kejernihan mental. Anda diprediksi akan menemukan jalan pintas cerdas untuk menyelesaikan masalah rumit tanpa perlu membuang banyak energi. Kemampuan mengelola situasi dengan cepat ini membuat pikiran Anda menjadi lebih tenang dan siap menyambut peluang finansial baru. [1]

Tips Hoki: Tetaplah terbuka pada masukan orang lain. Rekan atau kerabat yang memiliki Shio Kerbau diprediksi akan menjadi sekutu terbaik (ally ) Anda dalam meraih keberhasilan pekan ini.

3. Shio Kerbau (Kelahiran 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Bagi pemilik Shio Kerbau, magnet keberuntungan Anda terletak pada hubungan sosial dan reputasi. Banyak orang di sekitar yang ingin menghabiskan waktu bersama Anda. Kehadiran Anda yang membawa aura stabilitas akan membuka pintu rezeki melalui kolaborasi atau undangan tak terduga.

Tips Hoki: Jangan ragu untuk mengambil kendali atas jadwal Anda. Menyusun rencana pertemuan sosial secara teratur di pertengahan pekan akan memaksimalkan kendali Anda atas berbagai pilihan peluang yang datang.

Langkah Bijak Memanfaatkan Energi Pekan Ini:

Secara umum, media ekonomi internasional seperti The Economic Times juga mengingatkan bahwa energi bulan September 2026 ini sangat berpihak pada mereka yang menggabungkan kesabaran dengan perencanaan strategis.