Ramalan Shio Besok Sabtu 26 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (magnific)
Shio Monyet sebaiknya tidak terburu-buru menjalankan proyek yang membutuhkan modal besar dan dapat memanfaatkan akhir pekan untuk memperkuat persiapan.
Shio Ayam perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, memeriksa angka, serta membaca dokumen atau kesepakatan dengan teliti.
Shio Anjing memiliki tema yang lebih positif dengan dorongan untuk mempertahankan optimisme dan memberikan apresiasi kepada orang-orang di sekitarnya.
Sementara Shio Babi perlu menjaga ketenangan ketika menghadapi tekanan finansial dan menggunakan pengalaman masa lalu sebagai bahan evaluasi.
Dalam urusan rezeki dan keuangan, pesan yang paling menonjol adalah kehati-hatian.
Peluang finansial tetap perlu diperiksa sebelum diambil, sementara aset dan pengeluaran sebaiknya dikelola berdasarkan kemampuan nyata.
Untuk karier, persiapan, ketelitian, evaluasi, dan komunikasi menjadi modal penting.
Sedangkan dalam asmara, perhatian sederhana, komunikasi yang sehat, dan kemampuan mengendalikan emosi dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.
Secara kalender Tionghoa, 26 September 2026 merupakan Gui Mao Day atau Hari Kelinci Air, dalam Tahun Kuda Api dan Bulan Ayam.
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Jawa Pos
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