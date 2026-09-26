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Leni Setya Wati
Minggu, 27 September 2026 | 03.46 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini mengingatkan Anda untuk tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.

Transit Bulan di Pisces mendorong Capricorn untuk melihat kembali pencapaian yang sudah diraih dan memberikan apresiasi kepada diri sendiri.

Jika belakangan terlalu banyak melakukan aktivitas fisik, pastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jangan sampai keinginan untuk terus produktif membuat kebutuhan tubuh terabaikan.

Dalam urusan asmara, Capricorn juga disarankan untuk tidak terus menyembunyikan perasaan. Sementara di bidang karier, beberapa peluang mungkin terbuka, tetapi hindari menerima terlalu banyak pekerjaan sekaligus.

Jika ada kesempatan bepergian bersama teman-teman, manfaatkan momen tersebut untuk bersantai dan menikmati waktu bersama orang-orang terdekat.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn di dalam berbagai aspek kehidupan.

Cinta Capricorn

Capricorn sebaiknya mulai lebih terbuka mengenai perasaan kepada orang yang disayangi. Jika perasaan terhadap seseorang semakin kuat, ungkapkan dengan cara yang jujur dan tetap menghargai perasaan kedua belah pihak.

Bagi Capricorn yang sudah menikah atau memiliki pasangan, hindari membesar-besarkan persoalan kecil. Tidak semua perbedaan harus berujung pada pertengkaran.

Pilih hal-hal yang memang perlu dibicarakan dan biarkan gangguan kecil berlalu. Sikap lebih tenang dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

Keuangan Capricorn

Dalam urusan keuangan, Capricorn mungkin menghadapi beberapa tantangan hari ini. Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran berharga untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik di masa depan.

Manfaatkan pengalaman masa lalu sebagai pertimbangan sebelum mengambil langkah berikutnya.

Jika sedang mendapatkan tawaran yang terlihat menjanjikan, tetap berhati-hati dan jangan langsung menganggap keuntungan tersebut sudah pasti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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