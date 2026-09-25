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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 16.23 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Jumat, 25 September 2026: Atur Waktu dengan Lebih Terarah

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Gemini pada Jumat, 25 September 2026 menyoroti pentingnya kemampuan mengelola waktu ketika berbagai tugas datang hampir bersamaan.

Beban pekerjaan yang cukup banyak dapat membuat Gemini kehilangan konsentrasi jika semua tanggung jawab dikerjakan tanpa menentukan urutan yang jelas.

Berikut ramalan karier zodiak Gemini pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingan dapat membantu Gemini mengetahui tugas mana yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu.

Cara tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan pekerjaan penting terabaikan karena terlalu banyak waktu digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya masih dapat ditunda.

Gemini memiliki kemampuan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun koordinasi dengan rekan kerja.

Jika menerima instruksi yang belum sepenuhnya dipahami, lebih baik meminta penjelasan daripada membuat keputusan berdasarkan asumsi sendiri.

Klarifikasi sejak awal dapat mencegah kesalahan yang justru membuat Gemini harus mengulang pekerjaan atau menghadapi tugas tambahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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