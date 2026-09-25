Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 15.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 25 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 25 September 2026 perlu mendapatkan perhatian setelah berbagai tanggung jawab membuat aktivitas terasa cukup padat.

Tubuh membutuhkan kesempatan untuk mengembalikan energi agar Capricorn tidak terus menjalani kegiatan dalam kondisi yang sudah terlalu lelah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn terkadang begitu fokus mengejar target hingga lupa memperhatikan tanda-tanda sederhana yang diberikan tubuh.

Rasa lelah, kehilangan semangat, atau kesulitan berkonsentrasi sebaiknya tidak terus diabaikan hanya karena masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan.

Memberikan waktu untuk beristirahat bukan berarti Capricorn harus meninggalkan produktivitas.

Tubuh dan pikiran yang mendapatkan pemulihan justru dapat membantu Capricorn kembali beraktivitas dengan konsentrasi yang lebih baik.

Jika beberapa hari terakhir terasa sangat sibuk, cobalah mulai mengatur waktu istirahat dengan lebih teratur.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 25 September 2026: Jaga Konsistensi Kebiasaan Sehat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 25 September 2026: Jaga Konsistensi Kebiasaan Sehat

Jumat, 25 September 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 25 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Perlahan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 25 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Perlahan

Jumat, 25 September 2026 | 14.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 24 September 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Diri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 24 September 2026: Luangkan Waktu untuk Memulihkan Diri

Jumat, 25 September 2026 | 02.00 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore