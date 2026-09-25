Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 25 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 25 September 2026 perlu mendapatkan perhatian setelah berbagai tanggung jawab membuat aktivitas terasa cukup padat.

Tubuh membutuhkan kesempatan untuk mengembalikan energi agar Capricorn tidak terus menjalani kegiatan dalam kondisi yang sudah terlalu lelah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn terkadang begitu fokus mengejar target hingga lupa memperhatikan tanda-tanda sederhana yang diberikan tubuh.

Rasa lelah, kehilangan semangat, atau kesulitan berkonsentrasi sebaiknya tidak terus diabaikan hanya karena masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan.

Memberikan waktu untuk beristirahat bukan berarti Capricorn harus meninggalkan produktivitas.

Tubuh dan pikiran yang mendapatkan pemulihan justru dapat membantu Capricorn kembali beraktivitas dengan konsentrasi yang lebih baik.