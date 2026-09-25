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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 14.58 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 25 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Perlahan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan menjadi bagian yang perlu diperhatikan Pisces pada Jumat, 25 September 2026, terutama dalam membangun kebiasaan yang dapat dilakukan secara konsisten.

Memulai pola hidup sehat memang dapat terasa mudah ketika semangat sedang tinggi, tetapi tantangan sebenarnya adalah mempertahankannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika kebiasaan baru terasa sulit dijalankan setelah beberapa waktu, Pisces tidak perlu langsung menganggap bahwa usaha tersebut gagal.

Tubuh membutuhkan proses untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rutinitas sehingga manfaat dari kebiasaan sehat tidak selalu langsung terasa.

Pilih aktivitas yang realistis dan sesuai dengan jadwal agar tidak terasa seperti beban tambahan yang sulit dipertahankan.

Bagi Pisces yang belum terbiasa berolahraga, aktivitas ringan dapat menjadi langkah awal yang lebih mudah dilakukan.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau sekadar meluangkan waktu untuk bergerak di sela-sela pekerjaan dapat membantu tubuh tetap aktif.

Editor: Novia Tri Astuti
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