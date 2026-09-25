Ramalan Keuangan Zodiak Aries Jumat, 25 September 2026: Kendalikan Pengeluaran Harian

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)
JawaPos.com - Urusan keuangan Aries pada Jumat, 25 September 2026 mengingatkan pentingnya lebih cermat dalam menggunakan hasil kerja.
Menikmati pemasukan yang diperoleh tentu tidak salah, tetapi Aries tetap perlu memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kemampuan finansial.
Jangan langsung membeli sesuatu hanya karena sedang menginginkannya apabila barang tersebut sebenarnya belum menjadi kebutuhan utama.
Keinginan yang terlihat sederhana dapat menjadi pengeluaran yang cukup besar ketika muncul berulang kali tanpa perencanaan.
Aries dapat mulai membuat daftar kebutuhan sebelum menggunakan uang untuk berbagai keperluan tambahan.
Cara tersebut membantu menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang masih dapat ditunda.
Jika memperoleh pemasukan lebih, pertimbangkan untuk tidak menghabiskannya sekaligus.
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Jawa Pos
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