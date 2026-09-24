Ramalan Zodiak 25 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer

JawaPos.com – Bagi Aries, berhati-hatilah dengan pembelian spontan, pengeluaran yang bijaksana akan membebaskan Anda.

Sementara Gemini kendalikan keinginan untuk berbelanja secara impulsif ndalikan keinginan untuk berbelanja secara impulsif.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Jumat 25 September 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Aries – (21 Maret hingga 19 April)

Anda melangkah dengan penuh tujuan, siap untuk mengurai kekusutan emosional dalam hubungan.

Jalur karier bercabang dengan menarik, ide segar atau pertemuan tak terduga menawarkan sedikit petualangan di tempat kerja.

Berhati-hatilah dengan pembelian spontan, pengeluaran yang bijaksana akan membebaskan Anda.

Prioritaskan kebiasaan yang menenangkan malam ini karena energi Anda akan pasang surut dengan lembut.