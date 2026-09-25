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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 13.18 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Gemini Jumat, 25 September 2026: Perketat Pengelolaan Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Urusan keuangan Gemini pada Jumat, 25 September 2026 membutuhkan perhatian lebih karena perubahan kondisi finansial bisa terjadi tanpa banyak tanda sebelumnya.

Gemini perlu lebih cermat melihat hubungan antara pemasukan, pengeluaran, dan kebutuhan yang harus dipenuhi agar keseimbangan keuangan tetap terjaga.

Berikut ramalan keuangan zodiak Gemini pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Hindari mengeluarkan uang hanya karena muncul keinginan mendadak, terutama jika barang atau layanan tersebut belum benar-benar dibutuhkan.

Keinginan yang terlihat kecil tetap perlu dipertimbangkan ketika kondisi finansial sedang membutuhkan pengaturan yang lebih disiplin.

Gemini juga dapat mulai memperhatikan pengeluaran rutin yang selama ini sering dianggap tidak terlalu berarti.

Biaya kecil yang muncul berkali-kali dalam satu bulan bisa menghabiskan jumlah yang cukup besar apabila tidak pernah dievaluasi.

Membuat catatan sederhana mengenai kebutuhan dan pengeluaran dapat membantu Gemini mengetahui ke mana saja uang digunakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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