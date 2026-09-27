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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 00.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Senin 28 September 2026: Buka Diri pada Kesempatan Baru

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Aquarius mungkin perlu lebih pandai mengendalikan emosi ketika menghadapi berbagai situasi pada Senin, 28 September 2026.

Ada beberapa hal yang berpotensi membuat perasaan menjadi lebih sensitif, tetapi tidak semuanya harus langsung direspons secara spontan.

Hari ini justru bisa menjadi kesempatan bagi Aquarius untuk lebih mengenali kondisi diri, termasuk memperhatikan pola makan, kualitas tidur, dan kebiasaan sehari-hari yang selama ini mungkin terabaikan.

Di sisi lain, pertemuan dengan orang baru atau kesempatan yang datang secara tidak terduga dapat membawa suasana berbeda dan membuka kemungkinan baru.

Dalam urusan hubungan, Aquarius sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan besar sebelum benar-benar memahami perasaan sendiri maupun posisi orang yang sedang dekat.

Karier juga mulai menunjukkan arah yang menarik, terutama bagi Aquarius yang sedang mempertimbangkan perubahan pekerjaan atau ingin mencari lingkungan yang lebih sesuai dengan kemampuan.

Sementara itu, perjalanan yang sudah direncanakan mungkin membutuhkan kesabaran karena ada kemungkinan muncul keterlambatan atau perubahan jadwal.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Senin, 28 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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