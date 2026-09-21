10 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Kena Tsunami Rezeki, Hidupnya Jadi Kaya Raya

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, tanggal lahir tidak hanya dianggap sebagai catatan kronologi semata, tetapi juga dipercaya membawa pengaruh terhadap perjalanan hidup seseorang. Melalui primbon Jawa, setiap tanggal lahir diyakini memiliki energi serta garis nasib yang dapat mencerminkan rezeki, keberuntungan, hingga kesuksesan di masa depan.

Menariknya, ada sejumlah tanggal lahir yang disebut sebagai “pemilik rezeki melimpah” di tahun tertentu. Mereka digambarkan seperti diterjang tsunami rezeki, karena keberuntungan hadir terus-menerus sepanjang hidupnya.

Dilansir dari kanal YouTube Birthpedia, berikut tanggal lahir yang dipercaya akan banjir keberuntungan.

1. Tanggal Lahir 1, 11, 21, dan 31 Mereka yang lahir pada tanggal ini dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan penuh tekad. Setiap usaha yang dilakukan cenderung menghasilkan sesuatu yang besar. Selain itu, pemilik tanggal lahir ini juga disebut memiliki kekuatan batin yang kuat. Jika energi ini dipadukan dengan kerja keras, maka keberhasilan besar menanti mereka, terutama dalam bidang karier dan usaha.

2. Tanggal Lahir 7, 17, dan 27 Pemilik tanggal lahir ini digambarkan sebagai sosok yang pada awalnya keras kepala, namun seiring bertambahnya usia justru tumbuh menjadi pribadi yang bijak, peduli, dan konsisten. Lingkungan sekitar sangat menghargai mereka karena sikap reaktif sekaligus penuh perhatian. Tahun-tahun tertentu, terutama ketika energi keberuntungan sedang berpihak, hidup mereka seolah diangkat derajatnya. Kesuksesan dan kekayaan pun hadir sebagai buah dari ketekunan.