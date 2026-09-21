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Lania Monica
Selasa, 22 September 2026 | 03.28 WIB

10 Tanggal Lahir Ini Disebut Bakal Kena Tsunami Rezeki, Hidupnya Jadi Kaya Raya

Ilustrasi tanggal lahir diramal diterjang tsunami rezeki primbon jawa sebut hidupnya bakal kaya raya (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir diramal diterjang tsunami rezeki primbon jawa sebut hidupnya bakal kaya raya (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, tanggal lahir tidak hanya dianggap sebagai catatan kronologi semata, tetapi juga dipercaya membawa pengaruh terhadap perjalanan hidup seseorang. Melalui primbon Jawa, setiap tanggal lahir diyakini memiliki energi serta garis nasib yang dapat mencerminkan rezeki, keberuntungan, hingga kesuksesan di masa depan.

Menariknya, ada sejumlah tanggal lahir yang disebut sebagai “pemilik rezeki melimpah” di tahun tertentu. Mereka digambarkan seperti diterjang tsunami rezeki, karena keberuntungan hadir terus-menerus sepanjang hidupnya.

Dilansir dari kanal YouTube Birthpedia, berikut tanggal lahir yang dipercaya akan banjir keberuntungan.

1. Tanggal Lahir 1, 11, 21, dan 31

Mereka yang lahir pada tanggal ini dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan penuh tekad. Setiap usaha yang dilakukan cenderung menghasilkan sesuatu yang besar. Selain itu, pemilik tanggal lahir ini juga disebut memiliki kekuatan batin yang kuat. Jika energi ini dipadukan dengan kerja keras, maka keberhasilan besar menanti mereka, terutama dalam bidang karier dan usaha.

2. Tanggal Lahir 7, 17, dan 27

Pemilik tanggal lahir ini digambarkan sebagai sosok yang pada awalnya keras kepala, namun seiring bertambahnya usia justru tumbuh menjadi pribadi yang bijak, peduli, dan konsisten. Lingkungan sekitar sangat menghargai mereka karena sikap reaktif sekaligus penuh perhatian. Tahun-tahun tertentu, terutama ketika energi keberuntungan sedang berpihak, hidup mereka seolah diangkat derajatnya. Kesuksesan dan kekayaan pun hadir sebagai buah dari ketekunan.

3. Tanggal Lahir 8, 18, dan 28

Lahir pada tanggal ini menandakan karakter produktif, kreatif, serta tidak mudah menyerah. Mereka adalah sosok yang pandai mengelola ide, mengembangkan usaha, serta memiliki wawasan luas. Tidak heran bila karier maupun bisnis mereka lebih cepat berkembang dibanding orang lain. Ditambah sifat disiplin, jujur, dan tekun, pemilik tanggal lahir ini diramalkan akan menikmati rezeki berlimpah dan kesuksesan finansial di masa depan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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