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Niko Sulpriyono
Kamis, 24 September 2026 | 03.31 WIB

5 Shio Pembawa Rezeki Besar, Disebut Punya Peluang Kaya Raya hingga Tujuh Turunan

Ilustrasi Shio Pembawa Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Pembawa Rezeki (freepik)

Sejumlah shio bahkan dikenal memiliki karakter yang dianggap mendukung perjalanan menuju kehidupan yang mapan.

Mulai dari pribadi yang teliti dalam mengatur keuangan, pekerja keras dalam mengejar target, hingga sosok yang mengandalkan intuisi ketika menentukan langkah.

Tidak mengherankan jika karakter tersebut sering dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki besar.

Berikut terdapat 5 shio yang disebut berpotensi mengalami perubahan besar dalam kehidupan finansial.

Prediksi tersebut mencakup Shio Ayam, Kuda, Tikus, Kambing, dan Ular yang dihimpun dari YouTube Opa Andrew 88 pada Rabu (23/09).

Kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, dan berbagai faktor nyata dalam kehidupan.

1. Shio Ayam

Shio Ayam menjadi salah satu yang disebut memiliki karakter kuat untuk membangun kehidupan yang mapan.

Sosok dengan shio ini dikenal memiliki kecenderungan rajin, cerdas, serta mampu memperhatikan berbagai hal secara detail.

Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika seseorang harus menjalankan pekerjaan atau mengembangkan usaha dalam jangka panjang.

Kemampuan untuk bekerja secara konsisten juga membuat Shio Ayam sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah.

Ketika memiliki tujuan tertentu, mereka dapat berusaha mencapainya dengan disiplin.

Dalam urusan finansial, sifat teliti dan keinginan untuk terus berkembang dapat menjadi karakter yang mendukung terciptanya kestabilan.

Tidak heran jika Shio Ayam disebut dalam pembacaan kali ini sebagai salah satu shio yang berpeluang memperoleh kemapanan besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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