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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 6 Agustus 2026 | 06.39 WIB

Penghasilan Naik Drastis, 6 Shio Ini Dipercaya Paling Mujur dalam Urusan Uang

Ilustrasi Shio Paling Hoki Finansialnya (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Paling Hoki Finansialnya (freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati keberuntungan di bidang keuangan. Tahun ini, mereka diprediksi memperoleh peningkatan penghasilan berkat kemampuan membaca peluang, bekerja dengan strategi yang tepat, serta memanfaatkan momentum yang datang.

Selain piawai menghasilkan uang, pemilik shio-shio ini juga dikenal mampu mengelola keuangan secara bijak sehingga kondisi finansial mereka cenderung terus berkembang.

Dirangkum dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki potensi keberuntungan finansial paling kuat.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki naluri bisnis yang tajam serta kemampuan membaca perubahan pasar dengan cepat. Karakter yang tenang dan penuh perhitungan membuat mereka mampu mengambil keputusan yang menguntungkan.

Mereka dinilai cocok mengembangkan usaha di bidang fesyen maupun aksesori karena memiliki kreativitas dan kepekaan terhadap tren. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu alasan mengapa bisnis yang dijalankan sering berkembang pesat.

Momentum saat ini juga disebut menjadi waktu yang baik bagi Shio Kelinci untuk memperluas usaha dan meningkatkan keuntungan.

2. Shio Babi

Dalam Astrologi Tionghoa, Shio Babi sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan ekonomi. Mereka memiliki kemampuan mengelola bisnis secara efektif serta pandai memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pemilik shio ini juga dikenal tekun dan konsisten, terutama jika bergerak di sektor kuliner atau usaha makanan olahan. Ketelitian mereka dalam mengembangkan usaha menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan penghasilan.

Periode ini diperkirakan membawa peluang baru yang dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan.

3. Shio Kuda

Shio Kuda identik dengan semangat tinggi, pekerja keras, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Karakter tersebut membantu mereka tetap kompetitif dalam dunia usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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