3 Shio Paling Mujur yang Akan Menguasai Kekayaan Sepanjang Agustus 2026, Rezeki Mengalir Bak Air Terjun!



JawaPos.com - Agustus 2026 dipandang sebagai salah satu bulan yang membawa dinamika menarik dalam astrologi Tionghoa.

Perubahan energi yang terjadi sejak awal hingga akhir bulan dipercaya membuka jalan bagi sebagian shio untuk memperoleh peluang finansial, perkembangan karier, hingga pencapaian yang telah lama diupayakan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, keberuntungan tidak muncul secara kebetulan.

Momentum yang baik biasanya hadir ketika seseorang berani melepaskan kebiasaan lama, menyelesaikan berbagai persoalan yang tertunda, dan mempersiapkan diri menyambut kesempatan baru.

Oleh karena itu, Agustus 2026 dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Selain itu, pergantian energi pada bulan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya peluang dalam bidang keuangan.

Banyak praktisi feng shui meyakini bahwa menjaga lingkungan tetap rapi, menyingkirkan barang yang sudah tidak digunakan, dan mempertahankan pola pikir positif dapat membantu menciptakan aliran energi yang lebih harmonis untuk menyambut rezeki.

Di antara 12 shio, terdapat 3 shio yang diprediksi paling berpeluang menikmati keberuntungan sepanjang Agustus 2026 dikutip dari Yourtango.com.

1. Shio Naga

Shio Naga diperkirakan menjadi salah satu shio yang paling menonjol dalam urusan kekayaan selama Agustus 2026.

Awal bulan menjadi momen penting untuk menyingkirkan berbagai hambatan yang selama ini mengurangi produktivitas.

Hambatan tersebut dapat berupa ruang kerja yang berantakan, pekerjaan yang tidak lagi memberikan perkembangan, maupun hubungan yang menguras energi.

Setelah proses pembenahan dilakukan, perubahan positif mulai terlihat dengan cukup cepat.

Semangat bekerja meningkat, ide-ide baru bermunculan, dan produktivitas berkembang secara signifikan.