Bukan Cuma Hati, 5 Zodiak Ini Disebut Lebih Dulu Terpikat oleh Fisik

JawaPos.com – Dalam urusan asmara, setiap orang memiliki pertimbangan berbeda ketika memilih pasangan. Ada yang lebih mengutamakan kecocokan karakter, ada pula yang membutuhkan ketertarikan fisik sebagai pemicu awal munculnya rasa suka.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak disebut memiliki perhatian lebih besar terhadap penampilan. Bagi mereka, gaya berpakaian, wajah, aura, hingga cara seseorang membawa dirinya dapat menjadi faktor yang membuat ketertarikan muncul sejak pertemuan pertama.

Hal tersebut bukan berarti mereka mengabaikan sifat baik atau kepribadian pasangan. Hanya saja, daya tarik visual dianggap mampu menciptakan kesan awal yang kuat dalam hubungan romantis.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut cenderung mudah terpikat oleh penampilan fisik ketika memilih pasangan.

1. Leo Leo dikenal memiliki karakter percaya diri dan menyukai sesuatu yang terlihat menarik. Dalam urusan percintaan, mereka disebut mudah memperhatikan sosok yang mampu tampil menonjol dan memiliki gaya khas.

Penampilan yang rapi serta aura percaya diri dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Leo. Bahkan sebelum mengenal kepribadian seseorang lebih jauh, kesan visual terkadang sudah cukup untuk menumbuhkan rasa penasaran.

Meski demikian, Leo tetap membutuhkan loyalitas dan ketulusan dalam hubungan. Artinya, penampilan mungkin menjadi pintu masuk, tetapi hubungan jangka panjang tetap membutuhkan karakter yang bisa dipercaya.

2. Libra Libra sering dikaitkan dengan kecintaan terhadap keindahan dan keseimbangan. Tidak mengherankan jika dalam urusan pasangan, mereka juga dapat memberikan perhatian cukup besar terhadap penampilan.

Sosok yang terlihat elegan, bersih, rapi, dan memiliki selera berpakaian menarik disebut lebih mudah mencuri perhatian Libra.