Soal Cinta, 5 Zodiak Ini Disebut Lebih Cepat Terpikat oleh Paras dan Gaya

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki pertimbangan berbeda ketika tertarik kepada seseorang. Ada yang lebih dahulu memperhatikan karakter dan cara berpikir, sementara sebagian lainnya menganggap penampilan sebagai daya tarik awal sebelum mengenal seseorang lebih jauh.
Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan memiliki kecenderungan lebih kuat terhadap aspek visual. Bagi mereka, gaya berpakaian, penampilan, aura percaya diri, hingga cara seseorang membawa diri dapat menciptakan ketertarikan sejak pertemuan pertama.
Hal tersebut tentu tidak berarti mereka sama sekali mengabaikan kepribadian. Penampilan lebih tepat disebut sebagai pemicu ketertarikan awal sebelum hubungan berkembang ke tahap yang lebih dalam.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut cukup memperhatikan penampilan fisik ketika memilih pasangan.
Leo dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi dan menyukai hal-hal yang terlihat menarik. Dalam urusan asmara, mereka disebut mudah memperhatikan sosok yang mampu mencuri perhatian sejak awal.
Penampilan yang rapi, gaya yang menonjol, serta pembawaan penuh percaya diri dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Leo.
Meski demikian, ketertarikan tersebut belum tentu menjadi penentu hubungan dalam jangka panjang. Setelah mengenal seseorang lebih jauh, Leo tetap membutuhkan kesetiaan dan hubungan yang membuat mereka merasa dihargai.
Libra sering dikaitkan dengan kecintaan terhadap keindahan dan estetika. Mereka cenderung memperhatikan detail visual, termasuk cara seseorang berpakaian dan merawat penampilan.
Karena itu, sosok yang terlihat elegan, bersih, dan memiliki gaya menarik dapat lebih mudah mencuri perhatian Libra.
Dalam hubungan, Libra juga menginginkan keseimbangan. Artinya, daya tarik fisik mungkin menjadi pintu masuk, tetapi karakter, komunikasi, dan keharmonisan tetap diperlukan agar hubungan dapat bertahan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan