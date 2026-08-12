Soal Cinta, 5 Zodiak Ini Disebut Lebih Cepat Terpikat oleh Paras dan Gaya

JawaPos.com – Setiap orang memiliki pertimbangan berbeda ketika tertarik kepada seseorang. Ada yang lebih dahulu memperhatikan karakter dan cara berpikir, sementara sebagian lainnya menganggap penampilan sebagai daya tarik awal sebelum mengenal seseorang lebih jauh.

Dalam astrologi, beberapa zodiak kerap digambarkan memiliki kecenderungan lebih kuat terhadap aspek visual. Bagi mereka, gaya berpakaian, penampilan, aura percaya diri, hingga cara seseorang membawa diri dapat menciptakan ketertarikan sejak pertemuan pertama.

Hal tersebut tentu tidak berarti mereka sama sekali mengabaikan kepribadian. Penampilan lebih tepat disebut sebagai pemicu ketertarikan awal sebelum hubungan berkembang ke tahap yang lebih dalam.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang disebut cukup memperhatikan penampilan fisik ketika memilih pasangan.

1. Leo Leo dikenal memiliki kepercayaan diri tinggi dan menyukai hal-hal yang terlihat menarik. Dalam urusan asmara, mereka disebut mudah memperhatikan sosok yang mampu mencuri perhatian sejak awal.

Penampilan yang rapi, gaya yang menonjol, serta pembawaan penuh percaya diri dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Leo.

Meski demikian, ketertarikan tersebut belum tentu menjadi penentu hubungan dalam jangka panjang. Setelah mengenal seseorang lebih jauh, Leo tetap membutuhkan kesetiaan dan hubungan yang membuat mereka merasa dihargai.

2. Libra Libra sering dikaitkan dengan kecintaan terhadap keindahan dan estetika. Mereka cenderung memperhatikan detail visual, termasuk cara seseorang berpakaian dan merawat penampilan.

Karena itu, sosok yang terlihat elegan, bersih, dan memiliki gaya menarik dapat lebih mudah mencuri perhatian Libra.