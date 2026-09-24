Jangan Sembarangan Berucap, 8 Weton Ini Diyakini Memiliki Sabda yang Bertuah

JawaPos.com – Dalam kehidupan masyarakat Jawa, ucapan kerap dipandang memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rangkaian kata. Ada keyakinan bahwa perkataan yang keluar dari seseorang, terutama ketika disampaikan dengan penuh keyakinan, dapat membawa pengaruh tertentu terhadap kehidupan.

Salah satu istilah yang dikenal dalam tradisi primbon Jawa adalah sabda dadi. Istilah tersebut merujuk pada kepercayaan bahwa perkataan seseorang dapat terwujud menjadi kenyataan, baik dalam bentuk doa, harapan, maupun peringatan.

Kepercayaan mengenai sabda dadi juga membuat sejumlah weton dianggap memiliki kepekaan batin dan intuisi yang kuat. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian atau bukti ilmiah.

Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki ucapan yang berpotensi menjadi kenyataan. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dipercaya mempunyai karakter yang peka dan memiliki kedalaman batin. Dalam kepercayaan tertentu, perkataan mereka dianggap memiliki pengaruh kuat dan terkadang diyakini dapat menjadi kenyataan.

Karena itu, orang Senin Legi disebut perlu menjaga tutur kata, terutama ketika sedang marah. Ucapan yang keluar dalam kondisi emosional dipercaya dapat membawa dampak yang tidak diinginkan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi yang cenderung pendiam dan tidak banyak mengeluarkan kata-kata. Namun, ketika berbicara, perkataannya dipercaya memiliki makna dan bobot tersendiri.

Weton ini juga diyakini mempunyai intuisi yang cukup tajam. Dalam kepercayaan primbon, firasat atau nasihat dari pemilik Rabu Pahing karenanya dianggap patut diperhatikan.

3. Jumat Pon Jumat Pon termasuk salah satu weton yang dalam sebagian kepercayaan Jawa memiliki sisi spiritual cukup kuat. Perkataannya dipercaya dapat menjadi doa, khususnya ketika diucapkan dengan niat yang baik.