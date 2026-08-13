8 Weton yang Dipercaya Punya Kekuatan Sabda, Ucapannya Konon Mudah Menjadi Kenyataan

JawaPos.com – Pernahkah Anda menemukan seseorang yang perkataannya seolah sering terbukti di kemudian hari?

Misalnya, seseorang tiba-tiba memberikan peringatan agar orang terdekatnya berhati-hati. Tak lama setelah itu, muncul kejadian yang ternyata mirip dengan apa yang sebelumnya dikatakan.

Ada pula orang yang ketika berbicara tentang cita-cita atau masa depan seolah memiliki keyakinan kuat. Beberapa tahun kemudian, apa yang pernah diucapkannya justru benar-benar terjadi.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, kejadian seperti ini terkadang dikaitkan dengan istilah sabda atau kekuatan ucapan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, sabda bukan sekadar perkataan biasa. Ada kepercayaan bahwa karakter dan weton tertentu memiliki pengaruh terhadap kekuatan batin, intuisi, serta perkataan seseorang.

Namun, perlu dipahami bahwa anggapan mengenai ucapan yang dapat memengaruhi kejadian merupakan kepercayaan budaya dan spiritual, bukan sesuatu yang telah dibuktikan secara ilmiah.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki kekuatan sabda tersebut?

Berikut delapan weton yang dihimpun dari kanal YouTube NGAOS JAWA.

1. Senin Legi Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang tenang, lembut, tetapi mempunyai kepekaan batin yang cukup kuat.