8 Weton yang Dipercaya Punya Kekuatan Sabda, Ucapannya Konon Mudah Menjadi Kenyataan

Ilustrasi weton yang ucapannya menjadi kenyataan (freepik/drobotdean)
JawaPos.com – Pernahkah Anda menemukan seseorang yang perkataannya seolah sering terbukti di kemudian hari?
Misalnya, seseorang tiba-tiba memberikan peringatan agar orang terdekatnya berhati-hati. Tak lama setelah itu, muncul kejadian yang ternyata mirip dengan apa yang sebelumnya dikatakan.
Ada pula orang yang ketika berbicara tentang cita-cita atau masa depan seolah memiliki keyakinan kuat. Beberapa tahun kemudian, apa yang pernah diucapkannya justru benar-benar terjadi.
Dalam tradisi masyarakat Jawa, kejadian seperti ini terkadang dikaitkan dengan istilah sabda atau kekuatan ucapan.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, sabda bukan sekadar perkataan biasa. Ada kepercayaan bahwa karakter dan weton tertentu memiliki pengaruh terhadap kekuatan batin, intuisi, serta perkataan seseorang.
Namun, perlu dipahami bahwa anggapan mengenai ucapan yang dapat memengaruhi kejadian merupakan kepercayaan budaya dan spiritual, bukan sesuatu yang telah dibuktikan secara ilmiah.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki kekuatan sabda tersebut?
Berikut delapan weton yang dihimpun dari kanal YouTube NGAOS JAWA.
Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang tenang, lembut, tetapi mempunyai kepekaan batin yang cukup kuat.
Orang yang lahir pada weton ini disebut cenderung berhati-hati dalam berbicara. Karena itu, ketika mereka memberikan peringatan atau menyampaikan firasat, perkataannya dipercaya memiliki makna tertentu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan