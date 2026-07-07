8 Weton Ini Diyakini Memiliki Kekuatan Sabda, Ucapannya Disebut Sering Menjadi Kenyataan

JawaPos.com - Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang perkataannya seolah selalu terbukti benar? Mulai dari firasat mengenai suatu kejadian hingga harapan tentang masa depan yang kemudian benar-benar terjadi, hal seperti ini sering dianggap menarik perhatian.

Dalam budaya Jawa, fenomena tersebut kerap dikaitkan dengan istilah sabda, yaitu keyakinan bahwa ucapan tertentu memiliki kekuatan atau energi spiritual yang dapat memengaruhi kehidupan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya memiliki pancaran batin kuat sehingga perkataannya dianggap memiliki pengaruh besar. Mereka bukan disebut sebagai peramal, melainkan sosok yang diyakini memiliki intuisi dan kepekaan tertentu terhadap lingkungan sekitarnya.

Meski menjadi bagian dari kepercayaan tradisional, kisah mengenai kekuatan sabda ini tetap menarik untuk dibahas karena telah menjadi bagian dari warisan budaya Jawa.

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