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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.29 WIB

7 Weton Idu Geni yang Disebut Memiliki Ucapan Bertuah Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton Idu Geni - Image

Ilustrasi weton Idu Geni

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, terdapat istilah idu geni yang menggambarkan seseorang dengan perkataan yang diyakini memiliki kekuatan atau pengaruh tertentu. Ucapan mereka dipercaya dapat menjadi kenyataan, baik berupa doa, harapan, maupun peringatan.

Fenomena ini bukan hanya dikaitkan dengan kemampuan berbicara, tetapi juga dengan karakter, energi batin, serta perjalanan hidup yang tercermin melalui weton kelahiran.

Menurut Primbon Jawa, beberapa weton tertentu disebut memiliki karunia berupa ucapan bertuah. Mereka diyakini perlu menjaga setiap perkataan karena apa yang keluar dari mulutnya dipercaya memiliki dampak besar bagi diri sendiri maupun orang di sekitarnya.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton dan idu geni merupakan bagian dari budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga dapat dipandang sebagai nilai budaya sekaligus bahan refleksi diri.

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki idu geni atau ucapan yang dipercaya membawa pengaruh kuat menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Weton Rabu Pon memiliki kombinasi energi spiritual tinggi yang berasal dari hari Rabu yang tenang namun penuh perhitungan dengan pasaran Pon yang stabil.

Pemilik weton ini dikenal sebagai sosok yang mampu menyejukkan namun memiliki kekuatan tersembunyi dalam setiap kata yang diucapkan.

Berbeda dengan weton lain yang keras dan langsung, Rabu Pon berbicara dengan suara pelan dan tenang, namun kata-katanya membekas mendalam di hati.

Kepribadian mereka cenderung bijaksana dalam bertutur, lebih memilih diam daripada menyakiti, dan memiliki aura guru alami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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