Bukan Sekadar Hoki, 8 Weton Jawa Ini Dipercaya Dikelilingi Rezeki Berlimpah

Ilustrasi weton jawa yang dikepung rezeki dan keberuntungan melimpah ruah dari segala arah (Freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dikenal sebagai perhitungan hari kelahiran untuk urusan jodoh maupun penentuan hari baik. Weton juga kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, serta keberuntungan seseorang. Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki jalan rezeki lebih luas.

Perhitungan weton berasal dari perpaduan antara hari dalam sepekan dan lima hari pasaran. Dalam tradisi Primbon Jawa, kombinasi tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak dan berbagai aspek kehidupan seseorang. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki dan keberuntungan melimpah dari berbagai arah:

Rabu Legi

Pemilik weton Rabu Legi memiliki neptu 12, yang berasal dari nilai Rabu 7 dan Legi 5. Dalam Primbon Jawa, mereka digambarkan sebagai pribadi yang menjunjung kejujuran, teguh memegang prinsip, dan memiliki kebijaksanaan. Weton ini juga dikaitkan dengan naungan Wasiso Segoro yang dimaknai sebagai simbol luasnya rezeki. Karena itu, Rabu Legi dipercaya memiliki peluang kehidupan yang berkecukupan, baik dalam pekerjaan maupun keluarga.

Rabu Pon

Rabu Pon disebut memiliki karakter yang tenang, bijaksana, serta mampu memberikan rasa nyaman kepada orang di sekitarnya. Weton ini dikaitkan dengan Satriyo Wibowo, yang melambangkan kewibawaan, keberanian, dan kehormatan. Sifat tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam pekerjaan, usaha, dan hubungan sosial.

Senin Wage

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Senin Wage kerap disebut sebagai salah satu weton yang memiliki potensi rezeki kuat. Pemiliknya digambarkan sebagai sosok pekerja keras, berintegritas, dan memiliki semangat tinggi. Naungan Tunggak Semi dipercaya melambangkan rezeki yang terus tumbuh. Keberuntungan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kemampuan menjalani kehidupan secara lebih teratur.

Kamis Legi

Orang yang lahir pada Kamis Legi dikenal memiliki kemandirian dan etos kerja yang baik. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang suka membantu dan memiliki jiwa dermawan. Weton ini berada di bawah naungan Arya Wibowo yang dikaitkan dengan keberanian dan kekuatan. Ketekunan dalam bekerja dipercaya menjadi salah satu jalan yang mendukung kelancaran rezekinya.

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