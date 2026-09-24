3 Zodiak Paling Percaya Diri, Self Love Membuat Mereka Mampu Menghargai Diri Sendiri

JawaPos.com - Tiga zodiak berikut dikenal sebagai sosok yang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi.

Mereka memiliki keyakinan kuat terhadap nilai yang terdapat di dalam diri mereka. Karakter tersebut membuat ketiga zodiak ini mampu menghargai diri sendiri sekaligus percaya pada kemampuan yang mereka miliki.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (23/9) berikut tiga zodiak dengan rasa percaya diri yang tinggi.

Leo

Leo memiliki keyakinan terhadap dirinya dan mengetahui nilai yang dimilikinya. Leo tidak akan mudah menerima sesuatu yang berada di bawah standar yang menurut mereka pantas untuk didapatkan.leo juga bangga dengan segala hal yang mereka lakukan dengan diri mereka sendiri.

Sagittarius

Sagittarius dikenal memiliki sifat yang selalu berusaha menemukan sisi positif dari berbagai aspek. Sagittarius tidak akan membiarkan hari buruk atau keresahan mempengaruhi dirinya. Sebaliknya, mereka akan menjadikan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang dapat dipelajari.

Aries