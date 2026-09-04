Seseorang Benar Menghargai Anda? Biasanya Mereka Akan Melakukan 7 Hal Kecil Ini Tanpa Perlu Diminta

JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik tentang rasa dihargai.

Sering kali kita mengira bahwa seseorang menghargai kita karena mereka mengatakan, “Aku sayang kamu,” “Aku peduli sama kamu,” atau “Kamu penting buatku.” Kata-kata memang bisa terasa menyenangkan, tetapi dalam hubungan yang sehat, penghargaan biasanya terlihat jauh lebih sederhana.

Ia muncul dalam kebiasaan-kebiasaan kecil.

Cara seseorang mendengarkan ketika Anda berbicara. Cara mereka mengingat hal yang pernah Anda ceritakan. Cara mereka memperhatikan ketika Anda sedang tidak baik-baik saja. Bahkan cara mereka menghormati batasan Anda ketika sebenarnya mereka tidak mendapatkan apa pun dari hal tersebut.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/9), dalam psikologi hubungan interpersonal, penghargaan terhadap seseorang tidak hanya ditunjukkan melalui pernyataan verbal, tetapi juga melalui perilaku yang mencerminkan perhatian, rasa hormat, empati, dan kesediaan untuk mempertimbangkan kebutuhan orang lain.

Menariknya, orang yang benar-benar menghargai Anda sering kali tidak perlu diperintah untuk melakukan hal-hal tersebut.

Mereka melakukannya secara alami karena Anda memang memiliki tempat dalam perhatian mereka.

Tentu saja, ini bukan berarti seseorang yang lupa melakukan satu hal kecil otomatis tidak menghargai Anda. Setiap orang memiliki karakter, kebiasaan komunikasi, tingkat kesibukan, dan cara menunjukkan kasih sayang yang berbeda.

Yang lebih penting adalah pola perilakunya dari waktu ke waktu.