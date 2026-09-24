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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 25 September 2026 | 04.44 WIB

5 Zodiak Ini Tidak Ragu Putus dari Pasangan Toxic, Kebahagiaan Diri Sendiri Jadi Prioritas

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Zodiak-zodiak berikut ini dikenal sebagai sosok pemberani.

Mereka mampu menghempas orang-orang toxic dan memutus hubungan dengan mereka. Mereka tidak membutuhkan kehadiran banyak orang setiap saat untuk merasa bahagia dan aman.

Mereka justru lebih memilih menikmati kebersamaan dengan diri sendiri, daripada berada di dalam hubungan toxic yang memberikan pengaruh buruk.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman themindsjournal pada (23/9) berikut lima zodiak yang tidak ragu putus dari orang-orang toxic

Saat aries disakiti oleh orang lain, mereka akan memastikan orang tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama.

Aries dapat langsung memutus hubungan dengan orang toxic tanpa banyak keraguan maupun berpikir ulang. Oleh karena itu, disarankan berhati-hati saat berurusan dengan aries.

Taurus benar-benar mempertimbangkan berbagai keuntungan maupun kerugian sebelum mengambil langkah. Namun, setelah memutuskan untuk mengakhiri hubungan, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk kembali mendapatkan tempat di kehidupan taurus.

Taurus biasanya mulai menjaga jarak secara emosional maupun fisik.

Leo merasa seseorang tidak memberikan dampak baik bagi perkembangan dirinya, mereka tidak akan ragu untuk mengambil keputusan untuk melepaskannya. Bagi leo, masih ada banyak hal yang lebih penting dalam kehidupan, termasuk meluangkan waktu untuk diri sendiri.

Berteman dengan scorpio bukanlah perkara yang mudah. Mereka menganggap hubungan pertemanan sebagai sesuatu yang serius.

Editor: Hanny Suwindari
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