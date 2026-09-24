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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.31 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Taurus Kamis, 24 September 2026: Atur Pengeluaran dengan Cermat

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Taurus pada Kamis, 24 September 2026, membutuhkan pengelolaan yang cermat agar kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa membuat anggaran terlalu terbebani.

Kesempatan mendapatkan tanggung jawab baru dalam pekerjaan memang dapat memberikan pengalaman yang berguna, tetapi Taurus sebaiknya tidak langsung menganggap perubahan tersebut sebagai kepastian meningkatnya pemasukan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Taurus pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Setiap perubahan pekerjaan tetap perlu dilihat berdasarkan kondisi nyata dan kepastian manfaat yang ditawarkan.

Jika memperoleh uang tambahan, Taurus sebaiknya menentukan terlebih dahulu untuk apa dana tersebut akan digunakan.

Sebagian dapat dipersiapkan untuk kebutuhan rutin, tabungan, maupun dana cadangan sesuai dengan kondisi keuangan.

Taurus juga perlu lebih memperhatikan pengeluaran yang berhubungan dengan kesehatan.

Menjaga tubuh melalui makanan bergizi dan aktivitas fisik memang penting, tetapi tidak berarti semua produk atau tren kesehatan perlu diikuti.

Editor: Novia Tri Astuti
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