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Aulia Rahmi
Kamis, 24 September 2026 | 20.39 WIB

4 Shio Diprediksi Tinggalkan Kesulitan pada 24 September 2026, Beban Berkurang dan Harapan Muncul

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Kesulitan dalam hidup tidak selalu berakhir dengan perubahan yang besar dan tiba-tiba.

Terkadang, titik balik justru dimulai ketika seseorang berani mengubah cara menghadapi masalah, meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberikan manfaat, atau menerima bantuan dari orang yang dapat dipercaya.

Dalam pembacaan shio, Kamis, 24 September 2026, menjadi salah satu momentum yang dikaitkan dengan perubahan tersebut.

Berdasarkan astrologi Tionghoa yang menjadi rujukan artikel ini, 24 September 2026 disebut sebagai Metal Ox Stable Day, yang berlangsung pada bulan Fire Rooster dalam tahun Fire Horse.

Konsep tersebut menggambarkan energi yang lebih stabil sehingga beberapa shio didorong untuk berhenti berputar pada persoalan lama dan mulai memikirkan sesuatu yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Menariknya, keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa datangnya uang dalam jumlah besar atau perubahan kehidupan secara drastis.

Bagi sebagian shio, keberuntungan dapat hadir melalui dukungan orang lain, kejelasan dalam mengambil keputusan, keberanian menetapkan batas, hingga kemampuan menyusun rencana yang lebih matang.

Perubahan cara berpikir tersebut dapat menjadi awal dari kondisi yang lebih tenang.

4 shio yang mendapat sorotan dalam pembacaan ini adalah Tikus, Naga, Babi, dan Monyet dilansir dari Yourtango.com.

Masing-masing memiliki persoalan yang berbeda, tetapi semuanya digambarkan mulai menemukan celah untuk keluar dari situasi yang selama ini terasa berat.

Beban yang berkurang dan munculnya harapan baru menjadi tema utama bagi keempat shio tersebut pada 24 September 2026.

1. Shio Tikus: Tidak Lagi Harus Menanggung Semuanya Sendirian

Shio Tikus digambarkan sebagai pribadi yang terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri ketika menghadapi berbagai tanggung jawab.

Anda cenderung ingin memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik sehingga memilih mengerjakan banyak hal tanpa meminta bantuan.

Kebiasaan tersebut dapat membuat pekerjaan selesai, tetapi pada saat yang sama membuat beban terasa semakin berat.

Editor: Novia Tri Astuti
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