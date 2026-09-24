Ramalan Zodiak Pisces 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Jangan menyerah jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu hari ini, zodiak pisces. Saat mungkin menghadapi beberapa rintangan, optimisme dan ketekunan akan menjadi alat yang penting hari ini.
Pandangan positif terhadap kehidupan diperlukan. Pisces pasti akan mampu mengatasi rintangan apa pun melalui kecerdasan dan kemauan yang tajam.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 24 September 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces dan pasangan memiliki kesamaan pandangan mengenai acara yang akan datang. Terkait karir, susun strategi untuk hari-hari mendatang setelah pisces baru saja tenang dari ketegangan yang terjadi di kantor.
Sementara itu, mulailah program olahraga baru dan ubah pola makan jika memiliki masalah berat badan. Terkait keuangan, pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham.
Cinta Pisces
Jika sudah bertunangan, pisces akan merasa bahagia karena memiliki kesamaan pandangan mengenai bagaimana acara yang akan datang berjalan. Sebagian besar keluarga juga setuju dengan detailnya.
Hal ini merupakan kelegaan yang besar bagi pisces. Perencanaan akan berjalan relatif lancar dan setiap perselisihan yang muncul akan dapat diselesaikan dengan mudah.
Karir Pisces
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