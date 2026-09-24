Ramalan Zodiak Pisces Hari Jumat, 25 September 2026: Jangan Tunda Pertemuan dan Tetap Fokus

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini mengajak Anda memberikan lebih banyak waktu untuk diri sendiri.

Transit Bulan di Aquarius menjadi pengingat agar Pisces mulai membangun rutinitas yang mendukung kesehatan sekaligus berusaha menjalankannya secara konsisten.

Setiap hari selalu membawa pengalaman dan pelajaran baru. Karena itu, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri ketika sesuatu belum berjalan sesuai harapan. Berikan waktu untuk memahami proses dan tetap bersabar dalam menjalani setiap tahap.

Dalam urusan asmara, jika Anda sudah memiliki rencana bertemu seseorang, tidak perlu terus menundanya. Di tempat kerja, kemampuan dan bakat yang Anda miliki berpotensi mendapatkan perhatian dari orang lain.

Sementara itu, bagi Pisces yang sedang merencanakan perjalanan, pastikan seluruh detail telah diperiksa dengan baik. Cari informasi yang dibutuhkan sebelum berangkat agar perjalanan dapat berjalan lebih lancar.

Berikut ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 25 September 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Pisces