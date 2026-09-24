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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 24 September 2026 | 19.43 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius & Pisces 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan zodiak aquarius sedang terpengaruh hingga meningkatkan stres. Aquarius mungkin merasa gelisah dan tegang. Jagalah kesehatan, karena pengeluaranmu akan meningkat sebagai akibat dari masalah kesehatan yang datang. 

Jangan khawatir tentang pekerjaan dan curahkan hati dan jiwa ke dalamnya. Cobalah melewati masa sulit, karena keluarga dan orang-orang terkasih akan selalu ada dan mendukung aquarius.

Jangan menyerah jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu hari ini, zodiak pisces. Saat mungkin menghadapi beberapa rintangan, optimisme dan ketekunan akan menjadi alat yang penting hari ini. 

Pandangan positif terhadap kehidupan diperlukan. Pisces pasti akan mampu mengatasi rintangan apa pun melalui kecerdasan dan kemauan yang tajam. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 24 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius merasa bahagia karena pilihan pasangan saat ini mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Terkait karir, maka aquarius perlu berhati-hati terhadap persaingan jika baru saja menerima penghargaan di tempat kerja.

Sementara itu, berhati-hatilah dan jangan sampai menyimpang dari diet dan program olahraga. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius

Aquarius akan merasakan kebahagiaan luar biasa, karena pilihan pasangan mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Hal ini akan membuat hubungan berjalan jauh lebih mudah di masa depan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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