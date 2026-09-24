Ramalan Zodiak Pisces 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hadi ini diprediksi perlu lebih berhati-hati menjalani aktivitas pada Kamis, 24 September 2026. Hari ini mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan sehingga dapat membuat Anda merasa bingung dan kesulitan menyampaikan pandangan kepada orang lain.

Sejumlah persoalan juga berpotensi muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, dan keuangan. Karena itu, penting bagi Pisces untuk menjaga ucapan, menghindari konflik, serta mempertimbangkan setiap langkah dengan lebih matang.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Kamis (24/9), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini mungkin belum memberikan hasil positif seperti yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat membuat Pisces merasa bingung dalam menentukan langkah.

Cinta Pisces

Hubungan asmara berpotensi diwarnai pertengkaran dengan pasangan. Perbedaan pandangan dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak disikapi dengan tenang.

Cobalah menghadapi persoalan secara lebih santai. Sikap yang tidak mudah terpancing emosi dapat membantu menjaga kebahagiaan dan keharmonisan hubungan.

Karier Pisces

Pisces mungkin harus menjalani perjalanan yang sebenarnya tidak diinginkan. Kondisi tersebut dapat mengganggu rencana dan aktivitas pekerjaan.

Di sisi lain, ada kemungkinan Anda melewatkan kesempatan berharga untuk mengembangkan karier. Tetap perhatikan peluang yang muncul agar tidak terlewat begitu saja.

Kesehatan Pisces

Kondisi kesehatan anak-anak berpotensi menjadi perhatian Pisces hari ini. Selain itu, ada kemungkinan muncul pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasangan.