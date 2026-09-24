Ramalan Zodiak Sagitarius 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin tidak sedang ingin bertemu orang baru dan bersosialisasi. Pergilah keluar bersama teman dan lihatlah apakah itu membantumu untuk mendapatkan teman baru. Sagitarius mungkin merasa mudah untuk bertemu orang baru di sebuah acara.

Kenal orang lain dengan baik dan berbicaralah dengan kenalan mereka. Cobalah yang terbaik untuk mencairkan suasana dan berbicara dengan mereka. Kemampuan sagitarius dalan membangun jaringan selalu menjadi keuntungan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Kamis, 24 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius mungkin akan disibukkan untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Terkait karir, ambil langkah-langkah yang menetralisir upaya pesaing akan mencoba melemahkanmu.

Sementara itu, perubahan gaya hidup membuat masalah tekanan darah yang dialami mengalami perbaikan. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.

Cinta Sagitarius

Sagitarius mungkin sangat sibuk untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Jika masih lajang, sagitarius mungkin akan terlibat dalam persiapan pernikahan teman dekat.

Ini adalah masa-masa yang sibuk, tetapi juga menciptakan banyak kenangan indah dengan keluarga dan teman.

Karir Sagitarius

Para pesaing akan mencoba melemahkan sagitarius, jadi pastikan untuk mengambil langkah-langkah yang menetralisir upaya mereka.

Berikan yang terbaik dan waspadai mereka yang mungkin mencoba berkhianat dan membuatmu terlihat buruk. Perhatikan setiap perubahan dalam cara atasan memperlakukanmu. Jika merasakan ada masalah, segera atasi.

Kesehatan Sagitarius