3 Zodiak yang Perlahan Menemukan Cahaya pada 24 September Setelah Lama Terjebak dalam Kesedihan

Ilustrasi Menemukan Cahaya (magnific)
JawaPos.com - Seseorang dapat tetap tersenyum, menjalankan aktivitas seperti biasa, dan berbicara dengan banyak orang, tetapi di dalam dirinya masih menyimpan sesuatu yang belum benar-benar selesai.
Waktu memang terus berjalan, tetapi hati terkadang membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk menerima apa yang telah terjadi.
Namun, tidak ada perasaan yang selalu bertahan dalam bentuk yang sama. Luka yang dahulu terasa begitu dalam perlahan dapat berubah menjadi pengalaman.
Kesedihan yang pernah memenuhi pikiran akhirnya dapat memberi ruang bagi ketenangan.
Pada titik tertentu, seseorang tidak lagi ingin bertanya mengapa masa lalu terjadi, tetapi mulai bertanya apa yang dapat dilakukan setelah semuanya berlalu.
Dalam astrologi, 24 September 2026 membawa nuansa yang menarik.
Matahari di Libra membentuk aspek kuadrat dengan Lilith, sebuah konfigurasi yang dalam interpretasi astrologi dapat dikaitkan dengan proses menghadapi sisi emosional yang selama ini tersembunyi.
Energi tersebut dapat menjadi simbol keberanian untuk melihat masa lalu secara lebih jernih.
Ada 3 zodiak yang menjadi sorotan dalam tema ini, yaitu Cancer, Virgo, dan Sagitarius yang dikutip dari Yourtango.com.
Ketiganya digambarkan sedang berada dalam fase ketika kesedihan perlahan kehilangan kekuatannya.
Bukan karena seluruh masalah tiba-tiba menghilang, melainkan karena mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan tetap layak diperjuangkan.
1. Cancer Mulai Melepaskan Cerita Lama yang Selama Ini Membebani Hati
Cancer sering kali memiliki hubungan yang kuat dengan kenangan.
Sesuatu yang pernah menyentuh hati dapat tersimpan begitu lama dan kembali muncul ketika ada situasi tertentu yang mengingatkan pada masa lalu.
Karena itu, melepaskan pengalaman yang menyakitkan tidak selalu menjadi proses singkat bagi Cancer.
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