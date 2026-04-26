Tips dari Lighting Designer, Permainan Cahaya untuk Mengubah Kesan Ruangan

JawaPos.com - Cahaya lampu atau penerangan kini tak hanya sekadar pelengkap ruangan. Tapi bisa menjadi ‘jiwa’ suatu ruang lewat permainan cahaya.

Dengan permainan lampu yang tepat, cahaya bukan hanya sekadar menerangi, tapi bisa membentuk kesan atau suasana yang ingin ditonjolkan. Dikatakan Lighting Designer Inka Dharmawan, pencahayaan masih sering diposisikan sebagai tahap akhir dalam proses desain.

Padahal, ketika diintegrasikan sejak awal, hasilnya adalah ruang yang lebih kohesif, berkarakter, dan menghadirkan pengalaman yang lebih kuat bagi penghuninya. Bahkan menghadirkan pengalaman yang lebih kuat bagi penghuninya.

“Saat ini semakin banyak klien yang mulai menyadari pentingnya pendekatan ini dan secara aktif meminta integrasi pencahayaan yang lebih thoughtful. Saya melihat ini sebagai pergeseran yang sangat positif,” ujar Inka dalam diskusi bareng in-Lite Talks bertema Sintesa: Ruang, Seni, dan Cahya di ARCH:ID 2026 baru-baru ini.

Lalu, bagaimana menciptakan ruang dengan kesan yang kuat?

Dipaparkan Inka, konsep dan keyword awalnya itu suasana. Misalnya untuk restoran fine dining yang ingin menonjolkan kesan mewah atau dramatias biasanya kita fokus pada angle cahaya. Biasanya, dikasih spotlight-nya pada meja.

Sedangkan untuk rumah emang lebih tricky. Tapi biasanya, bisa dipertimbangkan terkait jarak lampu dengan dinding.

Permainan Cahaya Memainkan Panca Indra

Permainan cahaya salah satunya terlihat dalam ‘Paviliun Cahya’ di ARCH:ID 2026. Sesuai dengan tema Skema Sintesa: Integrasi Kolaboratif Arsitektur, Paviliun Cahya menjadi sebuah instalasi perjalanan cahya yang terinspirasi sintesa arsitektur Nusantara.