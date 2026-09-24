Ramalan 3 Zodiak yang Mencapai Puncak Finansial pada Kamis, 24 September

JawaPos.com - Ada momen ketika persoalan finansial tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan mulai terlihat sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan.

Dalam astrologi populer, Kamis, 24 September 2026, disebut membawa suasana yang menarik bagi beberapa zodiak karena Bulan berada di Pisces.

Energi tersebut secara simbolis dikaitkan dengan intuisi, keyakinan, imajinasi, dan keberanian melihat kemungkinan yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Bagi sebagian orang, perubahan kondisi finansial tidak selalu dimulai dari jumlah uang yang bertambah.

Perubahan tersebut dapat berawal dari cara seseorang memandang peluang, mengelola kekhawatiran, dan mengambil keputusan.

Ketika pola pikir mengenai uang menjadi lebih terbuka, seseorang dapat lebih mudah mengenali kesempatan yang sebelumnya terlewatkan.

Pada Kamis, 24 September 2026, 3 zodiak menjadi sorotan dalam ramalan finansial, yakni Taurus, Capricorn, dan Pisces.

Ketiganya memiliki cerita yang berbeda sebagaimana yang diulas dari Yourtango.com.

Taurus dikaitkan dengan kemampuan keluar dari pola pikir negatif, Capricorn mulai menemukan formula yang lebih tepat dalam mengatur langkah finansial, sedangkan Pisces mendapatkan dorongan untuk lebih percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri.

Meski demikian, ramalan zodiak tidak dapat memastikan seseorang akan memperoleh kekayaan atau keuntungan finansial pada tanggal tertentu.

Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh pekerjaan, keputusan, kemampuan, kesempatan, perencanaan, serta berbagai faktor nyata lainnya.

1. Taurus

Taurus menjadi salah satu zodiak yang diprediksi mengalami perubahan positif dalam cara memandang kondisi finansial pada Kamis, 24 September 2026.

Selama beberapa waktu sebelumnya, Taurus mungkin terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum tercapai.