Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak leo akan memiliki banyak peluang sepanjang hari. Emosi leo akan lebih dominan. Hubungan leo dengan orang lain mungkin akan semakin erat selama periode ini.

Luangkan waktu bersama orang-orang terkasih untuk memahami betapa pentingnya mereka bagimu. Hari ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih.

Hari ini akan menjadi hari yang baik, karena zodiak virgo akan mendapatkan kejelasan tentang hal-hal yang sebelumnya membingungkan. Kabar baik ini akan memungkinkan virgo untuk meraih menuju tujuan akademis dan karir.

Virgo mungkin mempertimbangkan untuk.melakukan perjalanan ke luar negeri saat ini. Jadi, manfaatkan peristiwa-peristiwa yang menguntungkan ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Kamis, 24 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Kesepakatan pertunangan atau pernikahan zodiak leo dan pasangan akan dapat diselesaikan hari ini. Terkait karir, konsistensi serta penggunaan taktik dan diplomasi dalam menangani kolega dan pesaing, memberi leo reputasi positif di tempat kerja.

Sementara itu, leo harus berhati-hati dan melakukan pencegahan agar nyeri leher dan sakit punggung tidak kambuh kembali. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo