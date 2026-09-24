Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan sangat sibuk hari ini. Namun, ada sebagian dari dirimu yang ingin bersantai sendiri. Cobalah untuk menilai seberapa banyak pekerjaan yang telah kita lakukan selama beberapa hari terakhir.
Jika merasa telah bekerja keras, inilah saatnya untuk memulihkan diri, menyeimbangkan hidup, dan memanjakan diri dengan melakukan perawatan diri.
Hari ini sempurna bagi zodiak scorpio untuk membangun strategi. Fokus terbaik yang scorpio berikan pada tugas-tugas kehidupan, dapat memastikan untuk meraih kesuksesan di hari-hari mendatang.
Secara keseluruhan, ini akan menjadi hari yang seimbang. Jadi, scorpio harus menyelesaikan tugas dengan metode yang terencana dengan baik. Keputusan tegas yang scorpio buat hari ini dapat membuat masa depan lebih cerah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 24 September 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Sebaiknya zodiak libra tidak menyerah pada tekanan dari luar dan mengikuti intuisi untuk membuat keputusan pernikahan. Terkait karir, hindari siapa pun yang mungkin mencoba merusak reputasi atau menggagalkan proyekmu.
Sementara itu, biasakan diri untuk selalu duduk dengan postur yang baik guna menghindari masalah punggung. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.
Cinta Libra
Libra mungkin merasa bingung mengenai pernikahan karena berada di bawah tekanan orang tua. Jangan menyerah pada tekanan dari luar dan ikuti intuisimu sendiri. Pada akhirnya libra akan berhasil meyakinkan orang tua tentang perasaan terhadap pasanganmu.
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